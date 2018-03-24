Американский эксперт объяснил, почему бомбардировщик Ту-160М2 станет «кошмаром НАТО»

Российская Федерация выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2. Об этом сообщает обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

Он отмечает, что новые самолеты будут оснащаться усовершенствованными двигателями, позволяющими увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. По словам заместителя министра обороны Юрия Борисова, на все Ту-160 планируется поставить турбореактивные двигатели НК-32 второй серии.

Также в Министерстве обороны России пообещали полностью обновить все радиоэлектронное и бортовое оборудование Ту-160М2. Кроме того, ожидается, что на вооружение поступят новые ракеты большой дальности.

Автор статьи добавил, что данная часть программы обновления стратегической авиации очень важна, учитывая, что «Белый лебедь» – это в первую очередь самолет – носитель крылатых ракет.

«В отличие от американских бомбардировщиков B-2 Spirit или B-21 Raider российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого (средствами ПВО – прим. ред.) воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения», – отметил обозреватель The National Interest.

По мнению Маджумдара, обновление Ту-160М2 – это более экономичная и технически реализуемая программа, чем разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.

«Скорее всего, Россия сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (разработки ведутся с 2009 года – прим. ред.), но Ту-160М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно», – заключил эксперт.

Ту-160 – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году объявлялось о возобновлении производства стратегических ракетоносцев. В прошлом году новый самолет был передан на летно-испытательную станцию. В российском оборонном ведомстве заявили, что модернизация увеличит эффективность бомбардировщика на 60%.