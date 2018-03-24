Без шасси на снег: опубликовано видео испытаний российского самолета-амфибии

Самолетостроительная компания «Чайка» провела первые зимние испытания многоцелевого самолета-амфибии Л-44М с новой лодкой.

Видеозаписи были опубликованы на сайте компании.

В первой части испытания пилоты, заходя на посадку, «проскользили» днищем лодки по снегу и поняли самолет обратно в небо. Во второй части Л-44М приземлился без шасси на снег.

В октябре прошлого года прошли испытания самолета-амфибии с новой формой лодки на воде, сообщили в компании.

Самолет-амфибия Л-44М представляет собой двухмоторный свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом и убираемым трехопорным шасси с хвостовым колесом.