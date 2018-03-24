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Дурно и нелепо: как националисты на Украине нелепо копируют эсэсовцев

Николай Петров
15:00 24.03.2018
Купол Рады – пока еще не купол Рейхстага. Труба пониже, и дым, как говорится, пожиже
Фото: ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Ведущий программы «Задело» Николай Петров: на этой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон договорился до того, что сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с берлинской Олимпиадой 1936 года. А нашу страну, соответственно, с Третьим рейхом.

Сравнение не только неуместное. Я бы даже сказал, оскорбительное и кощунственное. Но вместо того чтобы обижаться на рыжего клоуна, надо понимать, что главная гнусность таких заявлений в том, что новый рейх находится совсем не там, где предполагает министр иностранных дел Борис Джонсон.

Вообще,  в последнее время не покидает странное ощущение, что у многих происходящих событий есть похожие аналоги в относительно недавнем прошлом и в учебниках истории. Конкретно – в 30-х годах XX века. Все сравнения, как известно, хромают, но, вот, например, чем вам не современная версия попытки поджога Рейхста…то есть, простите, обрушения с помощью минометов купола Верховной рады?

Генпрокурор Украины: «Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично подготавливала, лично вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в этом зале. Уничтожить две ложи гранатами. Минометами обрушить купол верховной Рады и автоматами добить тех, кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства!»

Все уже, конечно, по этому поводу отсмеялись. Покрутили пальцем у виска. Списали на весеннее обострение. Уж больно сценарий заговора лихой. Впрочем, купол Рады – пока еще не купол Рейхстага. Труба пониже, и дым, как говорится, пожиже. Да и Савченко – далеко не герой-коммунист Георгий Димитров. Фигуры совсем разного масштаба. Нельзя даже сравнивать борца с нацизмом и убежденную украинскую националистку, причастную к гибели сотен людей, включая моих коллег-журналистов.

Но вот режим на современной Украине весьма и весьма напоминает такой ранний немецкий 1933–1934 год – с факельными шествиями, уничтожением и запретами негодных книг и кинофильмов. Расовыми, то есть языковыми законами. Современной версией политической полиции – гестапо в виде Службы безопасности Украины. Ну и классическим врагом на Востоке. И внутренним врагом, выродками-недочеловеками в виде «ватников» и «сепаратистов».

Одним словом, захватившие власть украинские националисты яростно пытаются скопировать своих учителей-эсэсовцев. Но выходит, прямо скажем, дурная нелепая копия. Заведомо и, слава богу, слабее оригинала. Но от этого не менее опасная и кровожадная.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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