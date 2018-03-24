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Пентагон пытается понять, как противостоять новым российским ракетам

Наталья Вальханская
13:38 24.03.2018
В США считают, что современные ракеты настолько опасны, что просто перехватить их уже недостаточно.
Фото: Минобороны

Американское оборонное ведомство занимается поиском технологий для противостояния новейшим крылатым и гиперзвуковым ракетам.

Как отмечает издание The National Interest, больше всего Пентагон беспокоят разработки России и Китая. Такого вызова для США не было со времен распада СССР, пишут журналисты.

По мнению руководителя Стратегического командования Соединенных Штатов генерала Джона Хайтена, современные ракеты настолько опасны, что пытаться просто перехватить их уже недостаточно.

Американский генерал считает, что необходимо не только пытаться развивать активные элементы противоракетной обороны, но и усиливать другие возможности, например поражение ракет противника еще до их запуска с помощью кибернетических или электромагнитных способов воздействия.

При этом издание признает, что усилия Пентагона в сфере противодействия новейшим межконтинентальным ракетам хорошо рекламируются, но поставленных целей не достигают.

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