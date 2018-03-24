В Генштабе РФ рассказали об особенностях конфликтов будущего

Использование роботов и космических средств станет главной особенностью конфликтов будущего, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

По его словам, в будущем начнут широко применять «высокоточное и другие виды новых вооружений, в том числе робототехнических». Он отметил, что в первую очередь будут уничтожаться объекты экономики и система госуправления противника.

«Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы, будет активно задействованы информационная сфера и космос», – добавил Герасимов на конференции в Военной академии Генштаба.

Особую роль станет играть противодействие системы связи, навигации и разведки, пояснил замминистра. В связи с учетом всех вышеперечисленных тенденций и будет идти подготовка ВС РФ.

«Возможность возникновения военных конфликтов одновременно на различных стратегических направлениях предопределила создание межвидовых группировок войск и сил в составе военных округов, обеспечивающих эффективное ведение военных действий боевым составом как мирного, так и военного времени», – подчеркнул Герасимов.

По его словам, это только «контуры» наиболее вероятных войн будущего, при этом спектр возможных конфликтов достаточно широк, и Вооруженные Силы РФ «должны быть готовы к любому из них».