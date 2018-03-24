Эксперт назвал последствия отзыва 20 европейскими странами послов из РФ

Слухи о том, что порядка 20 европейских государства одновременно отзовут своих послов из России, вполне могут оказаться реальностью. Такую точку зрения высказал в комментарии «Звезде» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Отозвать своих послов? Я думаю, что да, это вполне возможно, но это не представляет собой чего-либо серьезного. Это итак страны, отношения с которыми деградировали до невозможно низкого уровня, – Польша, страны Прибалтики, Дания и так далее», – уточнил эксперт.

Как добавил Марков, отзыв будет означать понижение уровня дипломатических отношений, а обязанности того или иного посла будет выполнять его заместитель.

«Поэтому, де-факто, это ни к каким серьезным последствиям не ведет. Да, это еще один признак "кошмаризации" и "демонизации" России», – констатировал он.

О том, что сразу 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, ранее сообщила газета The Times. В публикации говорится, что это связано с инцидентом с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и «солидарностью с Великобританией».

Если верить источникам издания, среди стран, которые намерены понизить уровень дипотношений с РФ, Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Ирландия, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Чехия и Дания.