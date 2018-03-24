Песков назвал чушью сообщения о «вербовке» Россией Надежды Савченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест депутата Рады Надежды Савченко.

«Сегодня европейские лидеры продолжают общение. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», – цитирует Пескова телеканал «Мир».

Кроме того, представитель Кремля назвал полной чушью версию, что якобы Надежду Савченко завербовала Москва, когда та была в российской тюрьме.

«Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины», – подчеркнул он.

Накануне Верховная рада Украины удовлетворила представление генпрокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание. После чего депутата доставили в следственный изолятор. В Киеве рассмотрели ее дело в суде. Суд постановил арестовать Савченко до 20 мая без права освобождения под залог. Таким образом, Надежде Савченко инкриминируют подготовку госпереворота и терактов на Украине. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Сама Герой Украины объявила голодовку, а решение о своем задержании назвала политическим.