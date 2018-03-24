В Кремле назвали сроки начала реализации программы Путина

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил свою конкретную программу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что сейчас идут конкретизация и юридическое оформление всех пунктов программы, а после того как будет сформирован новый Кабинет министров, начнется ее реализация.

«И когда появится новый Кабинет министров, начнется его (послания – прим. ред.) реализация», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир».

Ранее в Кремле объяснили, что воспринимать послание российского лидера как милитаристские заявления неверно, основная идея выступления – неотвратимость технологического прорыва.

Напомним, во время послания Владимира Путина Федеральному собранию было рассказано о нескольких перспективных разработках в сфере военной промышленности.

В частности, о межконтинентальной ракете «Сармат», авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной силовой установкой, беспилотном подводном аппарате и гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард».

Президент также подчеркнул, что зарплаты в бюджетной сфере должны увеличиваться, а ставку по ипотеке нужно снизить до 7–8%. Также Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране.