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В Кремле назвали сроки начала реализации программы Путина

Наталья Вальханская
12:13 24.03.2018
По словам пресс-секретаря президента, у Путина есть конкретная программа, озвученная в послании Федеральному собранию, и сейчас идет ее юридическое оформление.
Фото: pixabay.com

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил свою конкретную программу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что сейчас идут конкретизация и юридическое оформление всех пунктов программы, а после того как будет сформирован новый Кабинет министров, начнется ее реализация.

«И когда появится новый Кабинет министров, начнется его (послания – прим. ред.) реализация», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир».

Ранее в Кремле объяснили, что воспринимать послание российского лидера как милитаристские заявления неверно, основная идея выступления неотвратимость технологического прорыва.

Напомним, во время послания Владимира Путина Федеральному собранию было рассказано о нескольких перспективных разработках в сфере военной промышленности.

В частности, о межконтинентальной ракете «Сармат», авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной силовой установкой, беспилотном подводном аппарате и гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард».

Президент также подчеркнул, что зарплаты в бюджетной сфере должны увеличиваться, а ставку по ипотеке нужно снизить до 78%. Также Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране.

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