Крупный пожар на мытищинском складе удалось локализовать

Возгорание на Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах в здании склада удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 09:53 пожар был локализован. На месте работают 65 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники», – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожарные тушат полыхающий на Ярославском шоссе в городском округе Мытищи склад.