Курящего сигареты на банке пива рака сняли на видео
Удивительное видео сняли на вечеринке в Новом Орлеане.
Видео: Let's Talk TV Wave / YouTube
В Новом Орлеане на вечеринке на видео сняли необычного «гостя». Рак, который, судя по цвету, уже успел повариться в кипятке, видимо, выжил и пошел мстить.
Он взял дымящуюся сигарету и оккупировал банку с пивом.
На кадрах рак, держащий в клешнях сигарету, кажется, действительно курит ее, выдыхая дым и поднимая ее к голове.
Четырнадцатисекундное видео стало невероятно популярным в Сети, за несколько часов его посмотрели порядка шести миллионов человек.