Курящего сигареты на банке пива рака сняли на видео

В Новом Орлеане на вечеринке на видео сняли необычного «гостя». Рак, который, судя по цвету, уже успел повариться в кипятке, видимо, выжил и пошел мстить.

Он взял дымящуюся сигарету и оккупировал банку с пивом.

На кадрах рак, держащий в клешнях сигарету, кажется, действительно курит ее, выдыхая дым и поднимая ее к голове.

Четырнадцатисекундное видео стало невероятно популярным в Сети, за несколько часов его посмотрели порядка шести миллионов человек.