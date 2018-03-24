В Приэльбрусье на автостоянку сошла лавина: видео

На автостоянку, расположенную в районе поляны Азау у подножия Эльбруса, утром 24 марта сошла лавина. По предварительным данным, как сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, никто не пострадал.

«В 09:20 мск субботы поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали», – отметили в ведомстве.

На место происшествия выдвинулись спасатели, в том числе из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. По словам оперативного дежурного, лавина шла медленно, часть машин она сдвинула, а часть разбросала. Как пишет «Интерфакс», по предварительным данным, было повреждено 15 машин.