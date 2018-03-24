Во Франции умер обменявший себя на заложников офицер полиции

Во Франции скончался подполковник полиции Арно Бельтрам, обменявший себя на заложника во время теракта в супермаркете на юге страны. Об этом в Twitter сообщил глава МВД страны Жерар Коллон. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до четырех.

«Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», – написал министр.

Напомним, днем 23 марта 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим захватил заложников в супермаркете в Требе. При их освобождении погибли три человека, еще 16 пострадали. Бельтрам предложил поменять женщину, взятую в заложники, на себя. В итоге полицейский получил серьезные ранения.

Кроме того, как отметили французские СМИ, захвативший заложников мужчина объявил себя «солдатом "Исламского государства"».

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая организация