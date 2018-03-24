Во время строительства жилого дома в США были обнаружены древние корабли

Во время строительства комплекса апартаментов на побережье в Александрии, в американском штате Вирджиния, строители наткнулись на необычные объекты под землей.

Застройщик вызвал на место работ археологов, которые установили, что балки являются останками кораблей, сообщает Daily Mail. Находка была сделана на месте бывшего склада типографии, в котором хранилась газетная бумага.

По предварительной оценке, судна относятся к концу XVII века – XIX веку. В 2015 году недалеко от этого места также при строительстве жилья был обнаружен еще один корабль.

«Обнаружение трех исторических кораблей в одном небольшом районе абсолютно невероятно. До этого было обнаружено очень мало кораблей, относящихся к этой эпохе, не только в Вирджинии, но и по всей стране», – рассказала археолог Элеонора Брин.

В настоящее время найденные объекты не открыты для публичного просмотра и не видны с улицы.

Археологи надеются обнаружить на этом месте и другие артефакты, поэтому раскопки на месте бывшего склада будут продолжаться.