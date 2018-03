Вербовкой Сергея Скрипаля для MI6 занимался человек по имени Пабло Миллер. Об этом рассказала в интервью «Звезде» бывший агент MI5 Анни Машон.

Как уточнила экс-агент, судя по всему, Миллер до сих пор проживает в Солсбери, где был отравлен Скрипаль, и по-прежнему является другом бывшего полковника ГРУ.

По информации Машон, Миллер работает на коммерческую разведку, а его деятельность привела к бегству из своего дома Кристофера Стила, бывшего сотрудника МI6, который разработал так называемое досье на Трампа.

О том, что атаку на Трампа устроил именно Стил, в свое время со ссылкой на анонимные источники сообщила The Wall Street Journal, а позднее и британские СМИ, такие как The Guardian и The Times. Стил является одним из директоров частной аналитической компании Orbis Business Intelligence, офис которой находится в Лондоне. В этой компании работают по большей части экс-сотрудники спецслужб.

«Стил работал на демократов, чтобы нарыть грязь на Трампа. Я предполагаю, что может быть некая связь между Скрипалем и досье Кристофера Стила», – сказала Машон. «Мне кажется, что Россия должна и дальше двигаться в этом направлении – мы предложили свою помощь, мы не имеем к этому никакого отношения, давайте подождем доказательств, не будем спекулировать», – заключила она.

Упомянутые выши западные СМИ называли Стила не иначе как «экспертом по России». Именно он первым обвинил Россию в якобы причастности к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. К слову, тело Литвиненко, а также тело скончавшегося при не до конца выясненных обстоятельствах беглого олигарха Бориса Березовского в ближайшее время могут эксгумировать по настоянию британских властей.

По официальной версии, Лондон хочет проверить останки Литвиненко и Березовского на предмет отравления. Анни Машон в интервью «Звезде» назвала это намерение Британии не более чем спектаклем вокруг безопасности. По ее мнению, таким образом британские спецслужбы пытаются прикрыть собственный провал – они должны были защитить Литвиненко, но не смогли.

«У многих из этих людей было сомнительное рабочее окружение, потому эти смерти вызывали так много подозрений», – отметила она.

Говоря в ходе интервью о химическом оружии «Новичок», которым, предположительно, отравили Скрипаля, бывший агент MI5 констатировала, что его могли изготовить во многих местах мира, причем как в государственных, так и в частных химических лабораториях, поэтому скоропалительные бездоказательные обвинения в адрес РФ носят опасный характер.

Ситуация вокруг Скрипаля и обвинения в адрес Москвы Анни Машон считает продолжением так называемого «Раша Гейт» – политики западных стран по атаке на Россию, в рамках которой, к примеру, пытаются обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но до сих пор не предоставил никаких доказательств.