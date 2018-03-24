В Кремле опровергли сообщения о письме Скрипаля

В Кремле опровергли информацию о письме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который тот якобы писал российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возвращении в РФ.

«Нет. Это не так», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее сообщил BBC со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова, экс-полковник ГРУ, которого отправили в британском Солсбери, попросил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию.

Как рассказал Тимошков, Скрипаль написал российскому лидеру о том, «чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию». Он хотел увидеть мать, родственников, которые живут в РФ. По данным однаклассника, экс-полковник ГРУ «жалел о своей роли в качестве двойного агента».

В 2004 году Сергея Скрипаля задержали по подозрению в шпионаже на британскую разведку. В 2010 году его помиловали и выдали Великобратании в рамках «обмена шпионами». В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери. После этого Лондон заявил, что Скрипаля отравили веществом типа «Новичок», который разработали в РФ. Москва называет все обвинения голословными.