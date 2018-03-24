Секрет «Новичка»: экс-агент MI5 раскрыла, где могли сделать оружие против Скрипаля

Химическое оружие «Новичок», которым, предположительно, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли изготовить в любой хоть государственной, хоть частной лаборатории. Об этом заявила в интервью «Звезде» бывший агент MI5 Анни Машон.

«Тот факт, что Россию немедленно обвинили в нападении, удивителен, так же, как и то, что Британии понадобилось около двух недель на то, чтобы вызывать экспертов из ОЗХО. Мне трудно поверить в то, что Британия не допустила Россию до расследования, чтобы Россия помогла выяснить происхождение этого нервно-паралитического вещества», - отметила она.

Машон добавила, что в мире существует очень много мест, где есть возможность произвести «Новичок», поэтому по умолчанию клеймить Россию на данном этапе расследования дела о покушении на Скрипаля, - очень опасно.

«На этой неделе в одном из очень престижных научных изданий вышел материал, в котором четко говорится, что такое вещество можно разработать в абсолютно любой лаборатории: хоть государственной, хоть частной», - сообщила бывший агент. «Нам так много рассказывают о том, как опасно это вещество, что оно может привести к мгновенной смерти. Но тем не менее, Скрипаль и его дочь все еще живы, даже если они и в критическом состоянии,а полицейский, который пострадал от этого, возможно, будет (скоро) выписан. Так если это одно из самых смертельных когда-либо разработанных веществ, как же тогда эти трое смогли выжить?», - подытожила она.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но до сих пор не предоставил никаких доказательств.