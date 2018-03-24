В Мытищах полыхают склады на площади 1,2 тысячи «квадратов»: видео

В городском округе Мытищи на Ярославском шоссе горит склад на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Подмосковью.

«24 марта в 07.50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское шоссе, дом 2Г», - сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время пожарные борются с возгоранием: работают 16 единиц техники, 55 человек личного состава. По предварительным данным, на складе хранятся электротехнические изделия.