Штурмовик Су-25 получил имя летчика-героя Филипова

Имя Героя России Романа Филиппова присвоено одному из боевых самолетов. В честь пилота, погибшего в Сирии, назвали штурмовик Су-25.

Церемония состоялась на приморском аэродроме Черниговка, где до командировки в Сирийскую арабскую республику служил сам майор Филиппов.

Печатая шаг по плитам аэродрома торжественным маршем прошел полк штурмовой авиации, летчики и авиатехники отдали почести самолету, который с этого дня носит имя их боевого товарища.

Со слезами смотрел на сослуживцев сына отец Романа, Николай Филипов. Он сам в прошлом военный летчик, служил штурманом на бомбардировщиках Су-24.

«Самолет - это как он. Он будет летать, сам будет поднимать этот самолет. В смысле, его товарищи будут поднимать, а вместе с ними и он будет летать. Вечно, можно сказать», - сказал Николай Филипов.

Штурмовики - авиация, которая всегда на передовой линии фронта. Су-25 огнем бортовой пушки, залпами ракет поддерживают войска, бомбят противника. Быстрые и маневренные, самолеты этого авиаполка наводили ужас на моджахедов в Афганистане, террористов на Северном Кавказе, а сейчас летчики из Черниговки в составе наших ВКС выполняли боевые задачи в Сирии.

Роман Филипов был сбит во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб. С земли по нашим штурмовикам выпустили ракету. Роман при этом спокойно доложил в радиоэфир, что падает, вспоминают сослуживцы, которые были вместе с ним в Сирии.

«Я в это момент тоже в воздухе находился, и весь радиообмен слышал. Очень хладнокровно, бесстрашно абсолютно. В принципе, Рома Николаевич и был таким по жизни – спокойный, неконфликтный. В крайней степени порядочный человек», - рассказал один из летчиков.

На земле катапультировавшегося Романа Филипова окружили террористы. Летчик до последнего вел неравный бой с боевикам, а после, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.

Посмертно Филипову присвоено звание Героя России. В Черниговке, где прослужил много лет, его фотография установлена на мемориале участников локальных войн.

В Воронеже имя героя носит школа, в которой Роман учился. А скоро в честь майора Филипова назовут улицы во Владивостоке и Калининграде – городе, который в конце Великой Отечественной войны освобождал дед Романа.

Сослуживцы-штурмовики считают честью летать на именном самолете Су-25.