Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сводная сестра Илона Маска родила ребенка их отцу

Василиса Морозова
09:18 24.03.2018
Сводная сестра основателя Tesla и SpaceX Илона Маска родила ребенка от своего отчима Эррола Маска.
Сводная сестра Илона Маска родила ребенка их отцу
Фото: Xu Haijing / Xinhua Globallookpress / Facebook

Сводная сестра американского миллиардера и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска родила ребенка их отцу, 72-летнему Эрролу Маску. Об этом сообщает Daily Mail.

Эррол Маск 25 лет назад женился на Хайде Безуиденхут, вместе с которой стал воспитывать четырехлетнюю Яну. Спустя 18 лет они развелись, после этого он взял в жены свою 30-летнюю падчерицу. Примерно девять месяцев назад у них родился сын.

Картинка

Отмечается, что Илон Маск рассвирепел, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор миллиардер прекратил всякое общение с Маском-старшим. Основатель Tesla называл своего отца «исчадием ада» и человеком, который совершил «почти все зло, которое можно представить». 

Картинка

При этом Эррол Маск отметил, что не понимает, почему разозлился его сын. Он подтвердил, что Яна Безуиденхут родила ему сына. 

«Яна всегда считала Эллора своим папой, он воспитывал ее с четырех лет. Он единственный отец, которого она знала и любила. Мать Яны Хайде приняла сторону дочери, она заботится о внуке», - рассказал близкий друг семьи. 

Сам Илон Маск в настоящее время одинок. Несколько лет он встречался с бывшей женой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Херд, но она бросила своего 46-летнего миллиардера. По словам Илона, разрыв оказался для него очень болезненным. В активе Маска два брака и пять детей и он признается, что «не может быть счастливым, если рядом нет кого-то». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Штурмовик Су-25 получил имя летчика-героя Филипова
Дата24.03.2018, 09:49
Штурмовик Су-25 получил имя летчика-героя Филипова
С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами
Дата23.03.2018, 08:10
С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов
Дата23.03.2018, 15:27
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны: показанное новейшее российское оружие – не все, что есть в арсенале
Дата22.03.2018, 19:45
Минобороны: показанное новейшее российское оружие – не все, что есть в арсенале
Первый среди лучших: героические страницы Героя СССР Анатолия Ляпидевского
Дата23.03.2018, 08:25
Первый среди лучших: героические страницы Героя СССР Анатолия Ляпидевского
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
10:40 В стране и мире
Видео
Секрет «Новичка»: экс-агент MI5 раскрыла, где могли сделать оружие против Скрипаля
10:35 В стране и мире
В Кремле опровергли сообщения о письме Скрипаля
08:00 В стране и мире
Видео
Взрыв и обрушение: снос телебашни в Екатеринбурге на видео очевидцев
02:32 В стране и мире
Видео
Совет по нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов
20:24 Армия
Видео
RT показал видео с новейшим российским оружием
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Отважная белка показала змее, кто в дупле хозяин: видео Видео
Отважная белка показала змее, кто в дупле хозяин: видео
Назван вероятный мотив покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Видео
Назван вероятный мотив покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России» Видео
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России»
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля» Видео
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля»
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля» Видео
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.