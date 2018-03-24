Сводная сестра Илона Маска родила ребенка их отцу

Сводная сестра американского миллиардера и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска родила ребенка их отцу, 72-летнему Эрролу Маску. Об этом сообщает Daily Mail.

Эррол Маск 25 лет назад женился на Хайде Безуиденхут, вместе с которой стал воспитывать четырехлетнюю Яну. Спустя 18 лет они развелись, после этого он взял в жены свою 30-летнюю падчерицу. Примерно девять месяцев назад у них родился сын.

Отмечается, что Илон Маск рассвирепел, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор миллиардер прекратил всякое общение с Маском-старшим. Основатель Tesla называл своего отца «исчадием ада» и человеком, который совершил «почти все зло, которое можно представить».

При этом Эррол Маск отметил, что не понимает, почему разозлился его сын. Он подтвердил, что Яна Безуиденхут родила ему сына.

«Яна всегда считала Эллора своим папой, он воспитывал ее с четырех лет. Он единственный отец, которого она знала и любила. Мать Яны Хайде приняла сторону дочери, она заботится о внуке», - рассказал близкий друг семьи.

Сам Илон Маск в настоящее время одинок. Несколько лет он встречался с бывшей женой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Херд, но она бросила своего 46-летнего миллиардера. По словам Илона, разрыв оказался для него очень болезненным. В активе Маска два брака и пять детей и он признается, что «не может быть счастливым, если рядом нет кого-то».