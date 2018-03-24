Впечатляющие кадры падения телебашни в Екатеринбурге с высоты птичьего полета

Момент взрыва и разрушения недостроенной телевизионной башни в Екатеринбурге сняли с коптера. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале FlyEkb, отлично видно результат работы взрывотехников.

Вокруг башни довольно плотная застройка и даже жилые дома. Несмотря на то, что их жителей эвакуировали, специалистам надо было филигранно рассчитать направление взрыва и то, как упадет разрушившееся строение.

В итоге 220-метровая телевышка буквально сложилась в небольшом квадрате, который взрывники предварительно смягчили насыпью, создающей эффект земляной подушки.

Снос произошел в субботу, в 9:14 по местному времени после третьего предупреждающего сигнала сирены. Момент исчезновения долгостроя попал на видео очевидцев, а один из жителей Екатеринбурга даже спел оду телебашне на фоне ее сноса.