Разоблачение предателя: какую информацию Скрипаль передавал в распоряжение MI6

Сергей Скрипаль в период работы в ГРУ на протяжении примерно десяти лет передавал MI6 имена агентов, но на момент обмена в 2010 году (после помилования) уже не был интересен России. Об этом заявила бывший агент MI5 Анни Машон.

«Для России этот человек был предателем, он был секретным агентом МИ 6 и на протяжении десяти, предположительно, лет передавал имена агентов - едва ли не самое главное в разведке. Россия его поймала, допросила, в России ему был вынесен приговор, он был взят под стражу, а затем - прощен. После в 2010 году он был передан (Великобритании)», - сказала она в интервью «Звезде». «То есть на тот момент (передачи), он уже рассказал всю информацию, которой обладал. Затем, после возвращения в Британию, его вновь проверила МI6, чьим агентом он был. Он вышел на пенсию, ему дали дом, и он вел очень открытую жизнь», - пояснила Машон.

Поэтому, уверена бывший агент, она не видит мотива покушения на Скрипаля в области его деятельности на британскую разведку в период работы в ГРУ. Машон полагает, что причины попытки убийства экс-полковника, стоит искать в восьмилетнем периоде его пребывания на территории Соединенного Королевства.

«(Искать стоит) в том, над чем он работал, с кем общался. Изучать его компьютер, телефонную книгу... чтобы выяснить мотив преступления», - констатировала она.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но до сих пор не предоставил никаких доказательств.