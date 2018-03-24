Житель Екатеринбурга спел оду телебашне на фоне ее сноса

Житель Екатеринбурга Антон Гуцал написал прощальную песню телебашне, которую сегодня снесли с помощью контролируемого подрыва.

Этот клип, наверно, станет самым фееричным в творчестве молодого музыканта, как как «спецэффекты» на заднем фоне получились действительно впечатляющими. В момент, когда екатеринбуржец начинает петь – на башне происходит взрыв и она складывается на глазах у зрителя.

«Мне сносит башню от тебя, и между нами сильный взрыв», - спел музыкант на фоне разрушающейся телевышки.

Ранее сообщалось, что в субботу, в 9:14 по местному времени после третьего предупреждающего сигнала сирены на башне произошел взрыв, и она разрушилась. Снос долгостроя попал на видео очевидцев.