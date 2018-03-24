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Белград против НАТО: граждане Сербии не простили Альянсу бомбардировки

Василиса Морозова
08:13 24.03.2018
Большинство граждан Сербии — 84% — заявили о нежелании вступать в Североатлантический альянс, следует из результатов опроса Института по европейским делам.
Белград против НАТО: граждане Сербии не простили Альянсу бомбардировки
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Фото: imago / sportfotodienst / Globallookpress

Согласно данным общественного опроса, проведенного Институтом по европейским делам, около 85% граждан Сербии не поддержали вступлении страны в НАТО из-за бомбардировки Югославии в 1999 году.

В телефонном опросе приняли участи 1200 сербов в период с 16 по 20 марта. Специалисты исследовали отношение граждан к Североатлантическому альянсу. Поддержали НАТО только 10% опрошенных, около 6% затруднились ответить.

Отмечается, что 62% респондентов не приняли бы извинения НАТО, в то время как около трети опрошенных (молодежь) готовы забыть прошлое.  Причинами бомбардировок Югославии около 18% участников опроса назвали политику югославского президента Слободана Милошевича, около 15% - интересы Вашингтона и западных стран, 13% – изгнание сербов из Косово, а 11% - захват территории Косово и отделение от Сербии.

При этом 68% респондентов уверены, что Сербия не получит никакой пользы от сотрудничества с НАТО, 18% - предположили, что это нужно стране, еще 14% - не ответили на вопрос. 

Кроме того, сотрудничество Белграда с Североатлантическим альянсом не поддержали 66% опрошенных граждан Сербии, 26% - высказались за, а еще 8% не определились. 

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние сепаратистов из Албании из освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (Сербия и Черногория в то время) силами НАТО. До сих пор неизвестно точное количество жертв авиаударов, продолжающихся с 24 марта по 10 июня. Сербские власти утверждают, что тогда погибло около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей, еще 12,5 тысяч человек пострадали. Операция была проведена без согласия Совбеза ООН. По разным данным, ущерб от бомбардировки оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов. 

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