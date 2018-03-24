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Отважная белка показала змее, кто в дупле хозяин: видео

Наталья Вальханская
07:52 24.03.2018
Белка сбросила змею с дерева и спустилась добивать на землю.
Видео: ViralHog / YouTube

В Сети появилось видео схватки бесстрашной белки со змеей, которая забралась в дупло, расположенное на высоте 5-6 метров над землей.

Как рассказал автор ролика, опубликованного на YouTube-канал ViralHog, грузун, защищая свое потомство буквально вытянул змею из своего домика и сбросил на землю.

Белка видимо решила, что это все-таки недостаточно для наглой змеи, и спустилась вниз, чтобы окончательно проучить пресмыкающееся. На видео попал момент, как она несколько раз нападает на змею.

Отмечается, что инцидент произошел осенью прошлого года в американском городе Вирджиния-Бич.

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