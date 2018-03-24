В Top Gear разогнали трактор до мирового рекорда

Пилот-испытатель автомобилей под псевдонимом Стиг, постоянный участник телешоу Top Gear установил новый рекорд Книги Гинесса по скорости заезда на тракторе.

Рекордная гонка прошла на испытательном полигоне Брантингторп, бывшем аэродроме британских ВВС, рассказали на сайте шоу.

Заезд прошел в два этапа и итоговая сумма была записана по среднему из двух результатов. В первой попытке Стиг смог разогнать трактор до 147,93 км/ч, во второй - до 132,97 км/ч.

Среднее значение в 140,44 км/ч было зафиксировано, как новый рекорд скорости для модифицированных тракторов.

Команда Top Gear оснастила трактор 507-сильным двигателем V8 с объемом 5,7 литра от Chevrolet, регулируемой пневмоподвеской и тормозами на всех колесах.