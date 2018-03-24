Каннский фестиваль запретил делать селфи на красной дорожке

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает Variety.

Как заявил директор кинофестиваля Тьерри Фремо, селфи противоречит идее красной дорожки и фестиваля в целом, создавая неуместный беспорядок. По его мнению, будет удобнее доверить фотографирование профессионалам.

«Селфи замедляет процесс прохода селебрити по красной ковровой дорожке, да и вообще - приводит к постоянному расстройству», - уверен Фремо.

Кроме того, по его словам, на предстоящем фестивале будут отменены утренних пресс-показы картин перед их премьерой вечером. Таким образом, Фремо решил повысить значимость и престиж вечерних премьерных показов.

Ежегодный кинофестиваль во французском курортном городе Канны в этом году откроется 8 мая. Официальную программу объявят 12 апреля. Жюри возглавит актриса Кейт Бланшетт.