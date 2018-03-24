Самую уродливую на свете козу нашли пользователи Сети: видео

В Интернете ужасающую популярность получил ролик с козой-мутантом. На кадрах животное с деформацией морды, вокруг которого ходят его нормальные сородичи, как будто не замечающие разницы.

Язык козы торчит откуда-то сбоку, а вместо глаз - похожая на человеческое лицо маска.

Многие пользователи жалеют несчастное уродливое животное, другие пытаются понять, в связи с чем козленок появился на свет с такой страшной мордой.

Судя по всему, у козы аномалия развития в виде циклопии, которая является врожденной и неизлечимой и характеризуется частичным или полным сращиванием глазных яблок и их локализацией в одной глазнице, расположенной по центру лица.