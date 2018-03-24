Кто-то другой должен выполнить мои обещания – Кличко в своем стиле заявил о президентских амбициях

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о том, что подумывает стать президентом страны. Об этом сообщает «Укринформ».

О своих амбициях киевский градоначальник рассказал в Берлине, выступая на дискуссии под названием «Украина: в плену кризиса?», организованной вместе с изданием Tagesspiegel.

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю (принять участие – прим.ред.)», - заявил Кличко, отвечая на вопрос журналиста.

После этого мэр Киева уточнил, что у него есть огромное количество недоведенных до конца дел и невыполненных обещаний, которые он дал киевлянам, и он желает довести все до конца. Клички уточнил, что в жизни руководствуется принципом «держать слово и доводить все до конца».

Впрочем, после этого он, кажется, забыл о своем принципе, поскольку заявил, что его обещания придется выполнять кому-то другому.