Кто-то другой должен выполнить мои обещания – Кличко в своем стиле заявил о президентских амбициях
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о том, что подумывает стать президентом страны. Об этом сообщает «Укринформ».
О своих амбициях киевский градоначальник рассказал в Берлине, выступая на дискуссии под названием «Украина: в плену кризиса?», организованной вместе с изданием Tagesspiegel.
«Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю (принять участие – прим.ред.)», - заявил Кличко, отвечая на вопрос журналиста.
После этого мэр Киева уточнил, что у него есть огромное количество недоведенных до конца дел и невыполненных обещаний, которые он дал киевлянам, и он желает довести все до конца. Клички уточнил, что в жизни руководствуется принципом «держать слово и доводить все до конца».
Впрочем, после этого он, кажется, забыл о своем принципе, поскольку заявил, что его обещания придется выполнять кому-то другому.
«Мне очень жаль, но новые выборы… Кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я свои персональные перспективы реализовать на другом месте», - сказал Кличко.