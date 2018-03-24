Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Дамаска, есть погибшие

Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Дамаска и его пригороды из Восточной Гуты. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны семь раз, боевиками выпущены четыре ракеты и восемь мин. Погибло четыре и ранено 18 мирных жителей, есть разрушения.

Несмотря на сложную ситуацию, под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон введена в действие двадцать пятая «гуманитарная пауза».

Продолжают функционировать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышло за день 6 550 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор из города Дума вышло 21 681 человек.

Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Латакия, Хама, Хомс, Дамаск и Деръа.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, мирные жители продолжают возвращаться в освобожденные от боевиков населенные пункты Кафер-Батна и Сакба.

Представители Центра по примирению ведут переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований о выводе из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков и членов их семей.

В результате достигнутой договоренности, под контролем Центра по примирению, организован вывод членов незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» из населенного пункта Хараста эль-Басаль. За два дня анклав покинуло 4120 боевиков и членов их семей. Все они будут доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб». Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Только 22 марта Центром по примирению на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц из Восточной Гуты выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тысячи порций горячей пищи.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Накануне, проведена благотворительная акция в городе Алеппо, в ходе которой населению роздано более 1 тонны свежего хлеба. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 98 сирийцам, в том числе 34 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 115 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 537 человек.