Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает запрет на службу в вооруженных силах страны для трансгендеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что американский лидер пришел к этому решению после многочисленных консультаций с министром обороны и высшими военными чиновниками. В итоге они пришли к выводу, что служба людей, не определившихся с полом, понизить боеспособность армии США.

Согласно меморандуму, служба в вооруженных силах Америки отныне под запретом для людей, страдающих «гендерной дисфории», которым, в частности, требуется медицинская помощь и прием определенных медикаментов. Тем не менее, «при определенных обстоятельствах» документ предполагает исключения из правил.

Разрешение на армейскую службу для трансгендеров подписал предыдущий президент Штатов Барак Обама, однако реализация было отложена до июля 2017 года. Позже к власти пришел Трамп, и его новый министр обороны Джеймс Мэттис отложил приведение в исполнение решения Обамы.