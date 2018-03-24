В Госдуме приняли поправки к закону о лишении прав за пьяную езду

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, уточняющий наказание для нетрезвых водителей. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно новому закону, ответственность за пьяное вождение наступает не только при наличии 0,16 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха, но и в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», - говорится в документе.

Если содержание спирта в крови будет превышено, то для водителя последует ответственность по статье 12.8 КоАП, которая предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения взимается штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.