Россия в ВТО потребовала от США объяснений из-за резкого повышения пошлин на металл

Представитель российской делегации на заседании Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве потребовал от США объяснений по поводу избирательного введения пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо России, обеспокоенность действиями США в ходе заседания выразили представитель еще сорока стран. Штаты в одностороннем порядке повысили пошлины на сталь на 25%, а на алюминий – на 10%, однако разрешили ряду союзных государств поставлять себе продукцию по старым расценкам.

По предварительным подсчетам, убытки стран, не входящих в «список друзей» США, составят многие миллиарды долларов. Предположительные потери России, в частности, составят около трех миллиардов.

«Селективное отношение разных поставщиков выходит за рамки какого-либо разумного понимания режима наибольшего благоприятствования. Действительно, трудно понять мотивы и цели Соединенных Штатов», - сказал представитель России на заседании ВТО.

В этой связи российская делегация попросила американскую объяснить свой избирательный подход и мотивы, которыми руководствовалось руководство США, вводя новые пошлины. Представители еще сорока стран, в том числе Китая, высказали ту же позицию и предупредили США об опасности их шагов для мировой системы торговли.