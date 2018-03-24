До 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов

До 20 стран Европы в знак солидарности с Великобританией могут выслать связанных с разведкой российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Times.

В антироссийской акции примут участие Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Ирландия, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран. Начнется кампания по выдворению российских дипломатов в понедельник, 26 марта, с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели.

«Беспрецедентный скоординированный раунд выдворений начнется в понедельник с отзыва посла Европейского союза в Москве на четыре недели», - пишет издание.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет добиваться от европейских стран высылки сотрудников российских дипмиссий.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии британских следователей, они подверглись воздействию нервно-параллитического вещества «Новичок», который производился в СССР. Великобритания, не предъявив никаких доказательств, обвинила в случившемся Москву и выслала из своей страны 23 российских дипломатов.