Tumblr удалил 84 аккаунта, «связанных с Россией»

Американский сервис блогов Tumblr удалил 84 аккаунта, якобы связанных с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США.

«Мы проинформировали правоохранительные органы, заблокировали все аккаунты и удалили оригинальные посты», - говорится в официальном блоге Tumblr.

Сообщается, что сервис предоставил Минюсту США информацию о 13 российских гражданах, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы и мошенничестве.

Ранее в Палате представителей Соединенных Штатов заявили, что расследование о вмешательстве Москвы в американские выборы прекращено.