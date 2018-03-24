Tumblr удалил 84 аккаунта, «связанных с Россией»
Американская социальная сеть Tumblr удалила 84 аккаунта, якобы связанных с российским вмешательством в президентские выборы 2016 года в США.
Американский сервис блогов Tumblr удалил 84 аккаунта, якобы связанных с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США.
«Мы проинформировали правоохранительные органы, заблокировали все аккаунты и удалили оригинальные посты», - говорится в официальном блоге Tumblr.
Сообщается, что сервис предоставил Минюсту США информацию о 13 российских гражданах, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы и мошенничестве.
Ранее в Палате представителей Соединенных Штатов заявили, что расследование о вмешательстве Москвы в американские выборы прекращено.