Опрос: большинство граждан Сербии не поддерживают вступление в НАТО

Большинство граждан Сербии выступают против вступления страны в НАТО. Об этом говорят данные исследования общественного мнения, проведенного в преддверии годовщины бомбардировок Югославии в 1999 году.

В период с 16 по 20 марта НПО «Институт по европейским делам» провел телефонный опрос среди 1,2 тысяч граждан Сербии, чтобы узнать их отношение к Североатлантическому альянсу, пишет РИА Новости.

84% респондентов высказались против вступления их страны в НАТО, 10% за и еще 6% опрошенных не знают ответа.

Кроме того, 68% опрошенных считают, что сотрудничество Белграда с альянсом не станет плодотворным для Сербии, 14% затруднились с ответом, 18% считают, что вступление в НАТО пойдет стране на пользу.

На вопрос «приняли бы вы извинения НАТО за бомбардировки?» 62% ответили «нет», 31% — «да», еще 7% не смогли ответить.

В декабре МИД Сербии заявил, что страна несколько десятилетий находится под серьезным давлением со стороны НАТО, а альянс пытается оспорить «национальные и государственные интересы Сербии».