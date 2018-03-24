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Опубликованы фото LADA Vesta Cross «без камуфляжа»

Андрей Аркадьев
02:46 24.03.2018
Ранее детали дизайна авто были скрыты под защитной пленкой.
Опубликованы фото LADA Vesta Cross «без камуфляжа»
Фото: MassCars.ru

В Сети появились первые фото кроссовой версии седана Lada Vesta без камуфляжа, сообщает портал MassCars.ru. Ранее детали дизайна машины «АВТОВАЗ» скрывал под защитной пленкой.

Новинку удалось сфотографировать в Тольятти, где автомобиль проходит дорожные испытания. Эксперты считают, что в скором времени транспортрное средство выйдет на российский рынок.

Lada Vesta Cross будет отличаться новым кроссовым обвесом, повышенным клиренсом и изменениями в отделка салона.

Автомобиль оснастят бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литров, выдающими мощности 106 и 122 лошадиных сил. Агрегатами к двигателям послужат 5-ступенчатые АКПП либо МКПП. Полного привода пока не планируется.

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