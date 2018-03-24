Совет по нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов

Совет по национальной безопасности США посоветовал президенту страны Дональду Трампу выслать российских дипломатов из Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Совет по национальной безопасности провел закрытое заседание, в ходе которого рассматривал варианты реагирования на случай, если президент будет как-то взаимодействовать с Москвой по делу об отравлении Скрипаля.

В итоге советники решили посоветовать Трампу на всякий случай выслать российских дипломатов. Как сообщает источник канала, решение по данному вопросу пока не принято, однако будет принято в скором времени.

Ранее ряд стран выразил готовность поддержать Великобританию в ее бездоказательных обвинениях в адрес России относительно дела об отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Среди них Польша и страны Прибалтики. Кроме того, Евросоюз временно отозвал своего посла из Москвы.