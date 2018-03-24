В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО

В ближайшие десять лет Украина может вступить в НАТО, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию, заявил внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

В интервью NewsOne политик выразил рассказал том, что в демократическом обществе государственные решения должны приниматься прозрачно, «через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами».

Чумак отметил необходимость установления новых стандартов отношений между Украиной и НАТО, выражающихся «не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее десятилетие Киев ставит перед собой цель вступить в НАТО.