В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО
Депутат Рады считает, что Украина сможет стать членом альянса, если в стране обеспечат верховенство права и демократию.
Фото: Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
В ближайшие десять лет Украина может вступить в НАТО, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию, заявил внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.
В интервью NewsOne политик выразил рассказал том, что в демократическом обществе государственные решения должны приниматься прозрачно, «через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами».
Чумак отметил необходимость установления новых стандартов отношений между Украиной и НАТО, выражающихся «не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее десятилетие Киев ставит перед собой цель вступить в НАТО.