Apple может представить складной iPhone

К 2020 году может появиться iPhone со складывающимся дисплеем. К такому выводу пришел аналитик инвестбанка Merrill Lynch Уомиси Мохан, пообщавшись с поставщиками компании Apple в Азии.

Эксперт предполагает, что сгибаемый гаджет в разложенном виде может превращаться в планшет, типа iPad. Сделать складной смартфон можно будет благодаря OLED-экранам, которые состоят из независимых пикселей, что делает их более гибкими. Кроме того, инженерам придется сделать для будущей модели iPhone гибкую печатную плату.

Apple уже использует гибкие экраны — в iPhone X край OLED-панели загнут внутрь корпуса для уменьшения нижней рамки.

Ранее уже появлялась информация о том, что компания совместно с LG работает над выпуском смартфонов с изогнутыми дисплеев.