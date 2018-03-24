Посол РФ в Британии отправил письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко отправил письмо полицейскому Нику Бейли, который пострадал от отравляющего вещества при инциденте в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме Яковенко выразил радость, что полицейский поправился и смог вернуться к семье, а также поблагодарил сотрудника правопорядка за храбрость, проявленную при атаке на граждан России.

«Я с облегчением узнал, что вас выписали из больницы и вы воссоединились со своей семьей. Я желаю вам полного выздоровления и надеюсь, что вы сможете вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее», - написал Яковенко полицейскому.

Кроме того, российский посол заверил Ника Бейли, что Россия не имеет отношения к случившемуся, несмотря на обвинения британского правительства. Яковенко подчеркнул, что его страна готова сотрудничать с британскими властями во всем, что касается расследования случившегося с Сергеем Скрипалем и его дочерью.

«Пожалуйста, будьте уверены в том, что Россия не имеет отношения к этому инциденту и готова сотрудничать с британскими властями в том, что касается расследования, как на двустороннем уровне, так и через международные организации», - написал дипломат.

Ранее Александр Яковенко назвал неприемлемым и безответственным сравнение британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном чемпионата мира по футболу 2018 года в России и Олимпийских игр 1936 года, прошедших в гитлеровской Германии.