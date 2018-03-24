Ученые доказали, что голод избавляет от боли

Нейробиологи из университета Пенсильвании провели ряд исследований, чтобы установить зависимость между голодом и болью – двумя важнейшими факторами поведения живых существ. Результаты работы опубликованы в научном журнале Cell.

Ученые провели тесты на лабораторных мышах. Они разделили их на группы, часть из которых заставили голодать, а после причиняли животным боль и наблюдали за реакцией. Для изучения реакции на длительную боль мышам биологи вкалывали в лапу формалин, который приводит к болезненному отеку, а для исследования поведения при резкой боли прижигали лапы.

«Мы обнаружили, что голод ослабляет поведенческие реакции и аффективные свойства воспалительной боли без изменения острых ноцицептивных реакций. Этот эффект контролируется централизованно, поскольку активность в чувствительных к голоду агути-связанных белках (AgRP) аннулирует воспалительную боль», - говорится в исследовании.

Согласно полученным результатам, голодание в течение суток влияет на поведение мышей, как обезболивающее. Животные по-прежнему реагировали на резкую боль, однако стали заметно менее восприимчивы к длительной боли. Ученые также обратили внимание, что голодные мыши не боялись ходить в те места, где им прежде причинили боль, в отличие от сытых.