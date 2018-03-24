Британские полицейские обыскивают компанию, причастную к утечке личных данных из Facebook

Британский суд выдал ордер на обыск в лондонских офисах Cambridge Analytica. Компанию подозревают в том, что она незаконно собирала персональные данные около 50 миллионов аккаунтов в Facebook для предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщает телеканал Sky News, обыски проводят 18 полицейских.

Ранее сообщалось, что в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью специального приложения, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. После этого Facebook оказалась под огнем критики, по итогам торгов 19 марта акции компании рухнули в цене на 7%.