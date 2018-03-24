«Союз МС-08» с волком Забивакой на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-08», на борту которого находятся три новых члена экипажа Международной космической станции и символы ЧМ-2018, успешно пристыковался к МКС. Об этом рассказал в Twitter российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на станции.

200 метров до станции... 82 метра... "Союз МС-08" пристыковался к #МКС!!! Ура! Теперь ждем открытия люков...//200 meters from the #ISS... 82 meters... The Soyuz MS-08 docked with the space station! Hooray! Waiting for the hatch opening... pic.twitter.com/WhH2T2leq7 — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 23 марта 2018 г.

«200 метров до станции... 82 метра... "Союз МС-08" пристыковался к МКС!!! Ура! Теперь ждем открытия люков...», - написал Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» успешно стартовала с космодрома Байконур 21 марта в 20:44. Экипаж взял с собой мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, а индикатором невесомости на МКС станет талисман ЧМ-2018 в России волк Забивака. Продолжительность миссии составит 161 день.