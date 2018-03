«Союз МС-08» с волком Забивакой на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-08», на борту которого находятся три новых члена экипажа Международной космической станции и символы ЧМ-2018, успешно пристыковался к МКС. Об этом рассказал в Twitter российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на станции.

200 метров до станции... 82 метра... "Союз МС-08" пристыковался к #МКС!!! Ура! Теперь ждем открытия люков...//200 meters from the #ISS... 82 meters... The Soyuz MS-08 docked with the space station! Hooray! Waiting for the hatch opening... pic.twitter.com/WhH2T2leq7