Американские полицейские используют пальцы мертвецов для разблокирования iPhone

Судебные эксперты ФБР рассказали, что регулярно разблокируют смартфоны пальцами мертвых людей. В частности, этот метод помогает при раскрытии преступлений, пишет 9to5Mac со ссылкой на Forbes.

Поскольку большинство жителей Соединенных Штатов пользуются iPhone, то практика разблокировки гаджета с помощью отпечатка пальца мертвеца становится распространенной.

Например, чтобы снять защиту с телефона Apple преступника Абдула Разак Али Артана, устроившего бойню на территории университета в Огайо, спецслужбы приложили его палец к устройству. Правда, тогда им не удалось разблокировать iPhone, у покойника разрядился гаджет и потребовал ввода пароля.

Для того, чтобы получить доступ к содержимому смартфонов, правоохранителям не нужно иметь ордер, поскольку на труп не распространяется закон о неприкосновенности частной жизни.