Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ликвидировал их аккаунты в социальной сети Facebook. Этот процесс предприниматель освещал на личном аккаунте в Twitter, приняв участие во флешмобе против соцсети Марка Цукерберга.

Один из пользователей Twitter обратился к Маску и предложил ему удалить аккаунты своих компаний, взяв на «слабо». В ответ бизнесмен признался, что даже не знал о существовании этих страниц.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

«Не знал, что у нас они (страницы компаний в Facebook – прим.ред.) были. Сделаем», - написал Маск.

Ранее основатель мессенджера WhatsApp Брайан Эктон посоветовал пользователям удалить свои аккаунты в социальной сети Facebook и запустил флешмоб под тегом #удалитьфейсбук. Участники флешмоба решили отказаться от использования социальной сети, после того как стало известно, что соцсеть допустила «слив» данных 50 миллионов пользователей, которые затем использовались для продажи политической рекламы.