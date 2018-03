Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ликвидировал их аккаунты в социальной сети Facebook. Этот процесс предприниматель освещал на личном аккаунте в Twitter, приняв участие во флешмобе против соцсети Марка Цукерберга.

Один из пользователей Twitter обратился к Маску и предложил ему удалить аккаунты своих компаний, взяв на «слабо». В ответ бизнесмен признался, что даже не знал о существовании этих страниц.

I didn’t realize there was one. Will do.