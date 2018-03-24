Захарова дополнила фразу о «ведущих в Кремль» следах по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения Лондона в том, что следы преступлений в отношении россиян в Великобритании якобы «ведут в Кремль». Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети.

Дипломат добавила, так называемый «российский след» в деле с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «обрывается в Темзе».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Официальный Лондон обвинил в случившемся Москву.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, их отравили веществом «Новичок», якобы разработанным в СССР. МИД Британии объявил о высылке 23 российских дипломатов и призывает и другие европейские страны сделать то же самое.

Россия требует от британской стороны предоставить официальные доказательства обвинений, либо принести извинения.