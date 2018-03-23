Украина собирается экспортировать газ

Украина планирует уже в 2020 году начать поставки собственного газа в соседние страны. Об этом пишет «Украинская правда».

После того, как Украина начнет экспортировать энергоресурс, Киев сможет самостоятельно сформировать цену на голубое топливо для украинцев, заявил премьер министр страны Владимир Гройсман.

«Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа», - приводит издание его слова.

Глава кабинета министров добавил, что украинская компания «Укргаздобыча» (входит в структуру «Нафтогаза» - прим. ред.) в 2017 году нарастила добычу топлива на 700 миллионов кубометров. Сейчас украинское правительство не обладает полномочиями по регулированию цены коммерческого газа на Украине.