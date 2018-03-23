Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Вадим Синицын
23:31 23.03.2018
Самовольный заход боевого американского корабля в Южно-Китайское море в Пекине посчитали угрозой безопасности.
Китай обвинил США в нарушении суверенитета
Фото: U.S. Navy

В министерстве обороны Китая дали оценку заходу эсминца ВМС США в Южно-Китайское море. Об это сообщает РИА Новости.

Оборонное ведомство КНР посчитало заход военного корабля серьезным нарушением суверенитета и безопасности страны. В Пекине отметили, что эсминец USS Mustin самовольно вторгся в акваторию рядом с принадлежащими Китаю островами, которые США считает «спорными».

«Очередное самовольное вторжение американского военного корабля в акваторию китайских островов в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая», - заявил официальный представитель Минобороны Китая Жэнь Гоцян.

Он добавил, что безответственные действия американских ВМС нарушают базовые принципы международных отношений и грозят стабильности в регионе.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел торговые санкции и повысил пошлины, начав, по мнению Пекина, «торговую войну». В ответ в КНР опубликовали список из 128 позиций американского экспорта в страну, на которые тоже планирует ввести пошлины в случае, если Вашингтон пойдет дальше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Эстония намерена выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Дата23.03.2018, 17:26
Эстония намерена выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами
Дата23.03.2018, 08:10
С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов
Дата23.03.2018, 15:27
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны: показанное новейшее российское оружие – не все, что есть в арсенале
Дата22.03.2018, 19:45
Минобороны: показанное новейшее российское оружие – не все, что есть в арсенале
Первый среди лучших: героические страницы Героя СССР Анатолия Ляпидевского
Дата23.03.2018, 08:25
Первый среди лучших: героические страницы Героя СССР Анатолия Ляпидевского
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
21:55 В стране и мире
Мединский назвал имя нового худрука МХТ имени Чехова
20:36 В стране и мире
Суд арестовал Савченко на два месяца
20:24 Армия
Видео
RT показал видео с новейшим российским оружием
19:39 В стране и мире
Видео
Строители начали укладку асфальта на последних участках Крымского моста
15:30 В стране и мире
Видео
Назван вероятный мотив покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России» Видео
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России»
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля» Видео
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля»
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля» Видео
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона» Видео
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании Видео
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.