Китай обвинил США в нарушении суверенитета

В министерстве обороны Китая дали оценку заходу эсминца ВМС США в Южно-Китайское море. Об это сообщает РИА Новости.

Оборонное ведомство КНР посчитало заход военного корабля серьезным нарушением суверенитета и безопасности страны. В Пекине отметили, что эсминец USS Mustin самовольно вторгся в акваторию рядом с принадлежащими Китаю островами, которые США считает «спорными».

«Очередное самовольное вторжение американского военного корабля в акваторию китайских островов в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая», - заявил официальный представитель Минобороны Китая Жэнь Гоцян.

Он добавил, что безответственные действия американских ВМС нарушают базовые принципы международных отношений и грозят стабильности в регионе.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел торговые санкции и повысил пошлины, начав, по мнению Пекина, «торговую войну». В ответ в КНР опубликовали список из 128 позиций американского экспорта в страну, на которые тоже планирует ввести пошлины в случае, если Вашингтон пойдет дальше.