Мединский предложил Машкову возглавить театр-студию «Табакерка»

Актеру и режиссеру Владимиру Машкову предложено возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию «Табакерка». С такой инициативой выступил министр культуры России Владимир Мединский.

Машков ответил, что пока не готов принять или отказаться от данного предложения, пишет ТАСС. Комментируя эту информацию, он сказал, что примет, «осознанное решение, если оно будет необходимо».

По словам Мединского, кандидатура Машкова рассматривалась на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Министр заявил, что актер отказался от этой должности в пользу режиссера Сергея Женовача.

Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет.