Составлен рейтинг самых популярных аксессуаров у владельцев люксовых авто

Эксперты назвали самые востребованные аксессуары для люкс-сегмента автомобилей в России. Такой рейтинг, который был составлен компанией «Авилон», оказался распоряжении Autonews. По информации дилерской сети, самым популярным аксессуаром при покупке машин люксовых марок стал карбоновый руль Ferrari со светодиодным тахометром, цена данной опции составляет 360 000 рублей. Каждый второй суперкар комплектуется таким рулем.

На втором месте рейтинга находится аудиосистема Naim for Bentley. Цена этой опции начинается от 550 000 рублей. Ею может похвастаться каждая третья машина Bentley. Замыкает тройку лидеров отделка салона элементами из натурального камня, она особенно популярна у владельцев Bentley Mulsanne Эту опцию можно встретить в каждом пятом автомобиле.

На четвертой строчке списка – часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Хронометр продается исключительно в золоте, его цена начинается от 250 000 рублей.